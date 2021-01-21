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«جوجل» تعتزم إطلاق خدمة الرسائل المشفرة بنظام «أندرويد» في هذا الموعد

«جوجل» تعتزم إطلاق خدمة الرسائل المشفرة بنظام «أندرويد» في هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت تسريبات صحفية عن أن شركة “جوجل” الأمريكية تقدم خدمة جديدة للرسائل النصية “المشفرة” لأول مرة على الهواتف العاملة بنظام تشغيل “أندرويد“.

وأوضح موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن تطبيق “رسائل جوجل” لن تعمل تقنية “الرسائل النصية المشفرة” فيه على أي أجهزة “غير معتمدة” أو موثوق فيها.

وستكون خدمة الرسائل القصيرة الجديدة المشفرة ، ضمن تقنيات “الجيل التالي” من الرسائل النصية الجديدة التي يقدمها الإصدار الجديد لنظام تشغيل “أندرويد“.

وربما يرجع سبب هذه الميزة الآمنة الجديدة من رسائل “جوجل”، هو أن الشركة الأمريكية تخطط لأن توقف عمل جميع الأجهزة غير الموثوقة والتي تتضمن تطبيقات مشبوهة.

وقال التقرير إنه ربما يسقط ضحية لهذا التحديث عدد من هواتف “هواوي” وغير المعتمدة من قبل “جي إس إم”، وجميع الهواتف التي تحتوي على مصادر شبكات غير مؤمنة، ومن المتوقع أن تبدأ “غوغل” في تطبيق هذا التحديث بدءا من يوم 31 مارس المقبل.

 

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