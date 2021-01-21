العراق.. مقتل وإصابة العشرات في انفجارين وسط بغداد (فيديو)

تواصل- وكالات:

لقى 21 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 44 آخرون، اليوم الخميس، بتفجيرين ضربا وسط العاصمة العراقية.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، أوضحت مصادر أن الانفجارين وقعا وسط بغداد، مشيرة إلى أن شخصاً مرتدياً حزاماً ناسفاً فجر نفسه، وبعدما هرعت القوات الأمنية والمسعفين إلى المنطقة فجر شخص آخر نفسه في المكان.

وقالت مصادر الشرطة إن عدد القتلى في الهجوم على سوق مزدحمة بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.