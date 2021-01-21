«مرور الخرج» يضبط قائد مركبة قطع الإشارة الحمراء بسرعة عالية

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور من ضبط قائد مركبة قطع إشارة المرور بسرعة عالية، بمحافظة الخرج، معرضاً حياته والآخرين للخطر.

وكان أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد نشر مقطع فيديو يظهر قائد مركبة وهو يقطع إشارة المرور بتقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع الخوارزمي.

وتفاعل “المرور” مع المقطع، وأعلن عن ضبط ضبط قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.