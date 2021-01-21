«الأرصاد»: «طريف» تُسجل أقل درجة حرارة فجر اليوم وتتجاوز الـ2 تحت الصفر

تواصل – فريق التحرير:

أكد المركز الوطني للأرصاد أن محافظة طريف سجلت أقل درجة حرارة في المملكة فجر اليوم، حيث سجلت (2ْ) درجة مئوية تحت الصفر.

ودعت “الأرصاد” الجميع الى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بنصائح وتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة التنبيهات عبر النظام الآلي للإنذار المبكر (هنا).

من جانبه، قال أستاذ الطقس والمناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله ‏المسند، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن القريات جاءت بعد “طريف” كأقل درجة حرارة حيث سجلت درجة واحدة تحت الصفر.

وأضاف أن تبوك جاءت في المرتبة الثالثة بـ0.4 درجة مئوية، تليها الجوف بـ2.5 درجة، وعرعر 2.6 درجة، ثم حائل التي سجلت 3.6 درجة مئوية.