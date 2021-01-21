هل عبارة «لا يحتوي على سكر مضاف» في بعض المنتجات دقيقة؟.. مركز «وقاية» يوضح

تواصل – فريق التحرير :

أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الخميس، عدد من الادعاءات المغلوطة عن المنتجات التي يكتب على ملصقها الغذائي أنها “لا تحتوي على سكر مضاف” أو “غير محلى”.

وأكد “وقاية” أن كتابة هذه العبارة على الملصق لا تعني أن المنتج الغذائي لا يحتوي على السكر أو أنه منخفض السكر، بل يعني أن المنتج لم يضف له السكر كمكون أثناء التصنيع، ولكنه قد يحتوي على كمية عالية من السكر الطبيعي.

ونصح المركز المستهلكين بضرورة قراءة الملصق الغذائي، والتأكد من أن كمية السكر منخفضة في المنتج بحيث يحتوي على 5% جرام أو أقل لكل 100جرام.