وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس فهرسة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الإلكترونية، أو الاتصالات).

– محلل إجمالي المكافآت: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الهندسة البيئية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة الإنشائية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية).

– محلل المحتوى الإبداعي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم، الرسومات)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.