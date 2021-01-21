الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس فهرسة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الإلكترونية، أو الاتصالات).

– محلل إجمالي المكافآت: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الهندسة البيئية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة الإنشائية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية).

– محلل المحتوى الإبداعي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم، الرسومات)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.

مواد ذات صلة

مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف إدارية للجنسين.. الشروط ورابط التقديم

مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف إدارية للجنسين.. الشروط ورابط التقديم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

مدينة الملك فهد الطبية تعلن توفر وظائف صحية للجنسين

مدينة الملك فهد الطبية تعلن توفر وظائف صحية للجنسين

«الطيران المدني» تُطلق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي

«الطيران المدني» تُطلق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>