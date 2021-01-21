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«المياه الوطنية» توجه نصيحة مهمة للمتضررين من ارتفاع قيمة الفواتير

«المياه الوطنية» توجه نصيحة مهمة للمتضررين من ارتفاع قيمة الفواتير
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت شركة المياه الوطنية، نصيحة هامة للمُتضررين من ارتفاع فواتير الاستهلاك بفحص الشبكة الداخلية لمنازلهم.

جاء ذلك خلال رد الشركة على استفسار من أحد الأشخاص حول كيفية تصرفه بشأن ارتفاع قيمة الفواتير عليه، رغم انقطاع المياه عن منزله.

ودعت الشركة، المُتضرر إلى فحص الشبكة الداخلية لمنزله؛ للتأكد من أن ارتفاع قيمة فاتورته لا علاقة له باستهلاكه للمياه.

ونشرت الشركة رابط يتضمن قائمة بالشركات المؤهلة لكشف التسريبات (هنا)

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    شكرآ لتعاونكم مع المواطن
    خطوة ممتازة
    تستحقون الأحترام

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  2. ١
    زائر

    للأسف تم رفع تضرر للمياه من ارتفاع الفواتير وتجاوزها للحد المعقول وكل مره تغلق الشكوى دون حل وما زالت الفواتير في ارتفاع ولا حياة لمن تنادي.

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