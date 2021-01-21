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تحذيرات من «الأرصاد» و«الدفاع المدني» بسبب موجة البرد.. وتوقعات بانخفاض الحرارة أقل من الصفر المئوي

تحذيرات من «الأرصاد» و«الدفاع المدني» بسبب موجة البرد.. وتوقعات بانخفاض الحرارة أقل من الصفر المئوي
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تواصل – فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهاً بشأن الحالة الجوية التي تشهدها معظم مناطق المملكة من انخفاض في درجات الحرارة، ودعا الجميع الى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بنصائح وتعليمات الجهات المختصة .

من جانبه، قال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني: “يتوقع أن تسجل الصغرى داخل المدن بين واحد فوق الصفر و4 درجات مئوية فوق الصفر، وتسجل خارج المدن درجات من صفر إلى 2 تحت الصفر °C، مع تشكل الصقيع، “البسوا ولبّسوا عيالكم شتوي ثقيل مع ساتر عن الهواء البارد”.

من جهة أخرى، شهدت منصة تويتر تفاعلاً عبر هاشتاق “برد الرياض”، حيث تصدر الترند، ووصف البعض الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد حذرت المواطنين والمقيمين من التهاون في احتياطات السلامة أثناء استخدام وسائل التدفئة نتيجة موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها بعض مناطق المملكة هذه الأيام.

وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التدفئة سواءً عن طريق الحطب أو الفحم، مؤكدة أنه يجب إشعالها خارج الغرف وإدخالها بعد تحولها إلى جمر مع ترك النوافذ مفتوحة لتلافي حدوث اختناق.

كما حذرت من ترك المدفئة في وضع التشغيل في حالة النوم ومتابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم خوفاً من العبث بها وكذلك عدم إشعال النار داخل المخيمات بغرض التدفئة أو الطبخ وتخصيص أماكن آمنة لها.

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