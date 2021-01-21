«البيت الأبيض» يوضح موقف «بايدن» من محاكمة «ترامب»

تواصل – وكالات:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ.

وذكرت في إفادة بالبيت الأبيض: “نحن على ثقة أن مجلس الشيوخ يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأميركي” ، بحسب سكاي نيوز .

وأضافت “سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مضي الكونغرس في إجراءات المحاكمة لهم”.

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على توجيه اتهام لترامب بـ”التحريض على التمرّد” انطلاقاً من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وأيد جميع الأعضاء الديمقراطيين و10 أعضاء جمهوريين قرار “العزل”، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.