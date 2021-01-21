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بعد التطعيم بالأولى.. استشاري يوضح أقصى موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)

بعد التطعيم بالأولى.. استشاري يوضح أقصى موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

رد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، على بعض الاستفسارات بشأن تلقي لقاح كورونا، موضحاً الموعد الأقصى للحصول على الجرعة الثانية.

وقال باهبري: إنه في حال حدوث ظرف طارئ للشخص الذي تلقى الجرعة الأولى، فيمكنه تأجيل الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، قرابة 6 أسابيع من تاريخ تلقيه الجرعة الأولى.

وأوضح باهبري، أن الحصول على الجرعة الثانية لمن أصيب بكورونا بعد التطعيم بالأولى سيكون بعد 3 شهور.

وأكد باهبري، أن الإصابة بالفيروس إذا حدثت بعد تلقي الجرعة الأولى تكون أعراضها خفيفة.

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