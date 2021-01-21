بعد التطعيم بالأولى.. استشاري يوضح أقصى موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)

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رد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، على بعض الاستفسارات بشأن تلقي لقاح كورونا، موضحاً الموعد الأقصى للحصول على الجرعة الثانية.
وقال باهبري: إنه في حال حدوث ظرف طارئ للشخص الذي تلقى الجرعة الأولى، فيمكنه تأجيل الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، قرابة 6 أسابيع من تاريخ تلقيه الجرعة الأولى.
وأوضح باهبري، أن الحصول على الجرعة الثانية لمن أصيب بكورونا بعد التطعيم بالأولى سيكون بعد 3 شهور.
وأكد باهبري، أن الإصابة بالفيروس إذا حدثت بعد تلقي الجرعة الأولى تكون أعراضها خفيفة.
إذا أخذت الجرعة الاولى من تطعيم الكرونا وحصل لي ظرف بعد ثلاث أسابيع متى أخر موعد اقدر أخذ الجرعة الثانيه ؟
وإذا بعد ما اخذت الجرعة الاولى وقبل الثانية لا سمح الله اصبت بكرونا متى اخذ التطعيم مرة أخرى ؟pic.twitter.com/dRCVyfPXPp
— نزار باهبري (@DrNezarB)January 20, 2021