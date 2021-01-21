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ضبط صيدلية بالطائف تبيع أدوية غير مرخصة من «الغذاء والدواء»

ضبط صيدلية بالطائف تبيع أدوية غير مرخصة من «الغذاء والدواء»
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تواصل – فريق التحرير :

أحالت مديرية الشؤون الصحية في الطائف، صيدليا مخالفا إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، لممارسته العمل في صيدلية دون ترخيص من وزارة الصحة ودون الحصول على شهادة تصنيف من هيئة التخصصات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، بحسب «عكاظ» أن تحريات «صحة الطائف» أثبتت قيام صيدلية ببيع أدوية غير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء يعمل بها صيدلي غير مصنف من هيئة التخصصات الصحية، يقوم بإعطاء الحقن الطبية للمرضى وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف الأنظمة.

وأشار إلى إحالة فريق الالتزام بالمديرية إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، مؤكداً عدم التهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وفرض أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، لإلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

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