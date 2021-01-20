لاعب الهلال يهدي زميله «جوميز» ماء زمزم: القهوة ليست الدواء.. بل هذا هو الدواء (فيديو)

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أهدى محمد كانو لاعب نادي الهلال، زميله في الفريق المحترف الفرنسي بافتيمبي جوميز، قارورة مليئة بماء زمزم.

ونشر بافتيمبي جوميز، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر”، أثناء إهداء كانو ماء زمزم له، معلقًا:”سعيد جدًا لمساعدة فريقي على الفوز الليلة.. شكر خاص لزميلي الحبيب كانو لأنه أحضر لي ماء زمزم من مكة عندما ذهب إلى العمرة.”

وأضاف اللاعب جوميز:” كان الأسد مريضًا، هذه المرة القهوة ليست الدواء، بل هذا هو الدواء. ماء زمزم المقدس وهو العلاج هذه المرة.”

وقال كانو في الفيديو إنه يتمنى أن يدخل جوميز في دين الإسلام، وعلق جوميز وكانو بقولهم “إن شاء الله”.