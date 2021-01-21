شاهد.. موجة غبار تحجب الرؤية في الجبيل

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تعرض الجبيل لموجة غبار، تسببت في تدني الرؤية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس بمشيئة الله، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية ، القصيم تمتد إلى مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك ، نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

كما يستمر انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، تبوك ولا يستبعد تكون الصقيع على تلك المناطق.

بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تؤدي إلى ارتفاع في الأمواج البحرية.