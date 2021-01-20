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الرياض.. الإطاحة بـ 3 مواطنين لانتحالهم صفة رجال أمن

الرياض.. الإطاحة بـ 3 مواطنين لانتحالهم صفة رجال أمن
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، من القبض على ثلاثة أشخاص لانتحالهم صفة رجال أمن.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر من خلاله انتحال مجموعة أشخاص صفة رجال الأمن واستخدام تجهيزاتٍ مشابهةٍ للتجهيزات الأمنية وتوثيق ذلك ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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