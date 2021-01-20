«بايدن» ينهي يوم التنصب بدخول البيت الأبيض سيراً على الأقدام

تواصل – وكالات:

دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض رفقة عائلته، قبل قليل، سيراً على الأقدام، ليبدأ مهام عمله رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدمت سيارة ليموزين تقلّه خلف فرقة استعراضية ووسط موكب عسكري، باتجاه أطراف المقر الرئاسي في العاصمة واشنطن التي تحوّلت خلال النهار إلى ما يشبه ثكنة عسكرية. واجتاز الرئيس الديموقراطي الأمتار الأخيرة سيراً على الأقدام محاطاً بزوجته جيل وبقية عائلته.

وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحية الصحفيين على طول الطريق، بينما ذهب للتحدث إلى بعضهم، في بادرة لطيفة.

وأدى بايدن اليمين الدستورية ظهر يوم أمس الأربعاء، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.