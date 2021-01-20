شرطة الرياض تطيح بعصابتين امتهنا سرقة منازل العمالة الوافدة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، أمس الأربعاء، من القبض على عصابتین امتهنا اقتحام وسرقة المنازل وسلب المقتنیات الشخصیة من العمالة الوافدة.

وأوضحت شرطة الرياض، أنه تم ضبط مواطنین ووافد من الجنسیة السودانیة قاموا بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت باقتحام المنازل وسرقة ما تحتويه من مبالغ مالیة ومقتنیات شخصیة، حیث قدرت المسروقات بـ23 ألف ریال.

كما تمكنت من القبض على تشكیل عصابي آخر مكون من 3 وافدين من الجنسیات السودانیة والإثیوبیة والإرتیرية، امتھنوا اعتراض العمالة الوافدة وسلب مقتنیاتھم الشخصیة ومبالغ مالیة بعد تھديدھم بالأسلحة البیضاء، وبلغت قیمة المسروقات 5.9 ألف ریال.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافھم جمیعاً تمھیداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.