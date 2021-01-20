«المرور»: ضبط قائد مركبة متهور تجاوز المسارات وعرض حياة الآخرين للخطر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأربعاء، القبض على قائد مركبة متهور تجاوز المسارات المحددة وعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وتفاعل المرور، مع مقطع فيديو أرسله أحد المغردين وثق المخالفة المرورية، ورد عبر حسابه على تويتر: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه تم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.