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ترقية 3276 فردًا بـ«حرس الحدود» من مختلف الرتب والتخصصات

ترقية 3276 فردًا بـ«حرس الحدود» من مختلف الرتب والتخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، اليوم الأربعاء، قراراً بترقية 3276 فرداً من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1 / 6 / 1442هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وأعرب اللواء الشهري عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، ومن بينها حرس الحدود، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ اللواء الشهري الأفراد المترقين، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، وأمنه واستقراره.

 

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