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«الصحة» تعيد جدولة مواعيد إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا

«الصحة» تعيد جدولة مواعيد إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر” إن إعادة جدولة إعطاء اللقاح  تأتي بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم الأربعاء عن تسجيل (238 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تعافي (173) حالة كما تم تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

 

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