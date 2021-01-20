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«المرور» يحذر: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة

«المرور» يحذر: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعتبر مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

وقالت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “سعياً إلى تعزيز السلامة أثناء جريان الأودية والشعاب؛ وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على إضافة فقرة إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور بالنص الآتي”المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”.

في سياق متصل، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع من خطورة عبور الأودية والشعاب أثناء جريان المياه، بسبب خطورة ذلك في أنجراف الأشخاص أو حتى  المركبات.

 

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