«الزعاق» يتوقع موجة باردة الليلة ونشاط للرياح بعدة مناطق

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توقع د. خالد الزعاق حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق خلال الساعات القليلة المقبلة تتمثل في تدني الحرارة ونشاط للرياح بعدة مناطق.

وقال “الزعاق” عبر حسابه في “تويتر”: الليلة.. موجة باردة منقولة عبر رياح شمالية ناهضة مثيرة للغبار على بعض الأماكن المكشوفة ستعمل على خفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية من السعودية تبدأ على الشمالية والشمالية الشرقية ثم تؤثر تباعاً على بقية المناطق بتمرحل زحزاح”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية ، القصيم تمتد إلى مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

كما يستمر انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، تبوك ولا يستبعد تكون الصقيع على تلك المناطق.

بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تؤدي إلى ارتفاع في الأمواج البحرية.