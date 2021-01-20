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«عمل الرياض» يسترد 5 ملايين ريال بالتسوية الودية خلال الشهر الماضي

«عمل الرياض» يسترد 5 ملايين ريال بالتسوية الودية خلال الشهر الماضي
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تواصل – فريق التحرير:

حققت إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، المستهدف من نسبة الصلح لشهر ديسمبر من عام 2020م.

ووفقاً لـ” الجزيرة”، استقبل مكتب عمل الرياض 1689 قضية وهو الأعلى على مستوى ادارات التسوية في المملكة.

كما تمكنت الإدارة خلال الفترة نفسها من استرداد “5” ملايين ريال من خلال فض المنازعات وتقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال في جلسات التسوية التي نفذت “عن بعد”.

تجدر الإشارة إلى أن ادارة التسوية الودية بالرياض حرصت طوال العام الماضي على تحقيق المطلوب من نسب الصلح المستهدفة وتوفير بيئة عمل صحية لجميع أطراف العمل عن طريق إنهاء القضايا العمالية في المنشآت والمؤسسات.

 

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