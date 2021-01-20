عبدالله عسيري: هذه أسباب ارتفاع إصابات كورونا الأيام الماضية

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كشف الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

وقال عسيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن الارتفاع في حالات كوفيد 19 هذه الأيام يُعزى لبعض التراخي في الاحترازات أثناء إجازة نصف العام، والتزامن مع الشتاء الذي يزداد فيه نشاط الفيروسات التنفسية عمومًا.

وتابع الدكتور عبدالله عسيري : يجب علينا الحذر ورفع الالتزام، خاصة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، معقبًا بالقول: إنما الأعمال بالخواتيم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل (238 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (173) حالة كما تم تسجيل 3 وفيات.