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«بى –إم – دبلو» تكشف عن ميزة جديدة لتشغيل السيارة.. تعرّف عليها

«بى –إم – دبلو» تكشف عن ميزة جديدة لتشغيل السيارة.. تعرّف عليها
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة بي إم دبليو عن توسيع وظائف المفتاح الرقميDigital Key، الذي يتيح فتح السيارة وتشغيلها عن طريق تطبيق الهاتف الذكي.

وأوضحت الشركة الألمانية أن وظيفة “ديجيتال كي بلاس” Digital Key Plusسيتم استعمالها لأول مرة في سيارة بي إم دبليوiX؛ نظراً لأن الموديلات القديمة تفتقر إلى الشريحة المطلوبة.

وأضافت بي إم دبليو أن تقنية النطاق العريض للغاية، والتي تتيح لأصحاب هواتف أبل آي فون المزودة بشريحةU1، إمكانية تحرير أقفال السيارة وتشغيلها دون الحاجة إلى إخراج الهاتف الذكي من جيوب البنطال أو من الحقيبة.

وتعد هذه الوظيفة أول ترقية حقيقية منذ طرح المفتاح الرقمي خلال عام 2018، وتروج شركة بي إم دبليو للمفتاح الرقمي باعتباره جزءاً من تطبيقMy BMW.

وفي السابق اعتمدت شركة بي إم دبليو في معيارها على التقنيات المتوفرة مثل تقنيةGSMAوتقنية البلوتوث وتقنية اتصالات المجالات القريبNFCوكذلك بنيةTSM، ولكنها تعتمد الآن على تقنيةUWB، والتي تتيح إمكانية التحديد الدقيق لموقع الشريحة، وبالتالي تحديد موقع قائد السيارة.

 

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