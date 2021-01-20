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رسمياً.. جو بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية

رسمياً.. جو بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية
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تواصل – وكالات:

أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن القسم ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة رسمياً، وكذلك أدت كامالا هاريس اليمين كأول أميركية تتولى منصب نائبة لرئيس أميركا أيضا.

وكان “بايدن” قد وصل إلى منصة التنصيب في الكونغرس، مساء اليوم الأربعاء برفقة نائبته كاميلا هاريس وزوجته وبعض أعضاء الكونغرس.

وأدى جو بايدن الصلاة مع عدد من أعضاء الكونغرس في كنيسة القديس ماثيو فيما أعلن البنتاغون عن اختصار العرض العسكري الخاص بمغادرة ترمب لحضور مراسم تنصيبه.

وحضر نائب الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترمب مايك بنس إلى مقر الكونغرس لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

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