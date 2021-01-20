توقعات طقس الخميس.. رياح نشطة والحرارة 2 تحت الصفر

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية ، القصيم تمتد إلى مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك ، نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

كما يستمر انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، تبوك ولا يستبعد تكون الصقيع على تلك المناطق.

بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تؤدي إلى ارتفاع في الأمواج البحرية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فتسجل القنفذة وجازان 30 كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل كل من تبوك وطريف 2- كأقل درجة حرارة.