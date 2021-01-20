بالفيديو.. وصول الحقيبة النووية إلى الكونغرس خلال حفل تنصيب «بايدن» رئيساً لأمريكا

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تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسمياً مساء اليوم الأربعاء الحقيبة النووية من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ووصلت الحقيبة النووية إلى مبنى الكونجرس حيث مراسم تنصيب الرئيس “بايدن” في حضور نائبته كاملا هارس، عدد من رؤساء الولايات المتحدة السابقين منهم بارك أوباما وجورج بوش الأبن وبيل كلينتون.

وغاب ” ترامب” عن مراسم التنصيب في مخالفة للبروتوكولات المعمول بها في حفل تنصيب الرئيس الجديد، بينما كلف نائبه مايك بنس.

وسيؤدي “بايدن” اليمين الدستورية ليكون الرئيس الـ46 في تاريخ الولايات المتحدة .