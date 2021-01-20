الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

سفير المملكة لدى تونس يقدم أوراق اعتماده للرئيس قيس سعيد

سفير المملكة لدى تونس يقدم أوراق اعتماده للرئيس قيس سعيد
0

تواصل – واس:

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية، الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس قيس سعيَد رئيس الجمهورية التونسية، وذلك خلال استقبال فخامته، للسفير في قصر قرطاج اليوم.

ونقل السفير الصقر لفخامة الرئيس سعيّد خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، معبراً عن شكره وتقديره لفخامته على حفاوة الاستقبال التي تدل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وعبَر فخامة رئيس الجمهورية التونسية عن عراقة ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة وتونس، متمنيًا للسفير الصقر التوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين لما فيه خير للشعبين الشقيقين.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مواد ذات صلة

اشتباكات بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين أمام مبني وزارة الداخلية

اشتباكات بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين أمام مبني وزارة الداخلية

شغب ومواجهات عنيفة مع الشرطة.. اعتقال 877 شخصاً في تونس

شغب ومواجهات عنيفة مع الشرطة.. اعتقال 877 شخصاً في تونس

تونس تعلن حظرًا شاملًا وتعلق الدراسة لمواجهة كورونا

تونس تعلن حظرًا شاملًا وتعلق الدراسة لمواجهة كورونا

انتشال 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل التونسية

انتشال 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل التونسية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة