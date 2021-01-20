أمريكا.. إخلاء المحكمة العليا بسبب تهديد بوجود قنبلة

تواصل – وكالات:

أفادت شبكة CNN الأمريكية بإخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة، وتوافد عناصر من الحرس الوطني على المبنى.

جاء ذلك، عقب وصول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مبنى الكابيتول تمهيداً لأداء اليمين رئيسا للولايات المتحدة، إذ تجري في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، مراسم تنصيب بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

وغادر الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن ثم إلى منزله في فلوريدا قبل بدء حفل تنصيب بايدن.

وتمنى ترامب للإدارة الجديدة النجاح ويتعهد بــ”العودة بطريقة أو بأخرى”، وحضر بايدن وزوجته قداسا في كاتدرائية سانت ماثيوز في واشنطن قبل حفل التنصيب.