«ناسداك» يصعد لمستوى قياسي مع بداية تنصيب الرئيس الأمريكي

تواصل – وكالات:

صعدت الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية اليوم الأربعاء، مع استعداد جو بايدن لتولي مهام رئاسة الولايات المتحدة، بينما قفز سهم نتفلكس بعد قول الشركة إنها لم تعد بحاجة إلى اقتراض مليارات الدولارات لتمويل إنتاج المسلسلات التلفزيونية والأفلام.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 145.4 نقطة بما يعادل 1.10 بالمئة ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 13342.548 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 87 نقطة أو 0.28 بالمئة مسجلا 31017.54 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 17.30 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 3816.22 نقطة.