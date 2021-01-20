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«السديس» يوجه بسرعة إنهاء معاملات مستفيدي وكالة شؤون الحرمين

«السديس» يوجه بسرعة إنهاء معاملات مستفيدي وكالة شؤون الحرمين
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، المستفيدين من خدمات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، مؤكدًا أهمية خدمتهم، وضرورة السرعة في إنهاء معاملاتهم.

وبين الرئيس العام أن للمستفيدين دور مهم؛ من خلال ما يقدمونه من أفكار، تدرسها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعناية وجدية، مشيرًا على أنه يتابع مع فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف والإدارات ذات العلاقة سرعة دراسة طلباتهم، والإفادة بالإجراءات التي تمت عليها.

يُذكر أن إدارة خدمات المستفيدين تهدف إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستفيدين، والمتابعة الدورية لكافة الاقتراحات والطلبات الموجهة من زوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف، والمستفيدين من خدمات الوكالة، وتوجيهها للإدارات المختصة، والتواصل معهم وموافاتهم بالإجراءات التي تمت على طلباتهم.

حضر الاستقبال الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الأستاذ عبدالعزيز الأيوبي، وسعادة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بالوكالة الأستاذ هاني الحسيني.

 

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