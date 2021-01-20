أبرزها طرد السموم من الجسم.. فوائد صحية مذهلة لعصير القصب

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يعتبر عصير القصب من المشروبات الطبيعية المهمة للصحة، نظراً لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية التي تمثل في مجموعها فوائد كبيرة للجسم.

وكشف تقرير طبي نشرته صحيفة ” إنديان إكسبرس” عن الفوائد الصحية المذهلة لتناول عصير القصب، ومن بينها:-

التخلص من السموم

توصي أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار بتناول عصير قصب السكر ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للتخلص من السموم بشكل طبيعي. إضافة إلى طرد السموم من الجسم، فإن عصير قصب السكر يدير بشكل أساسي الاستجابة الحرارية في الجسم ويعمل على تدفئته.

فقدان الوزن

يساعد عصير قصب السكر على تنقية الأمعاء، ويزيد من التمثيل الغذائي ويؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن. غالبًا ما ينسى الناس في الشتاء شرب الماء ولكن الجسم لا يزال بحاجة إلى السوائل. في مثل هذه الحالة، قد يساعد شرب كوب من عصير قصب السكر على ترطيب الجسم.

مدر للبول ويعالج اليرقان

يعمل عصير قصب السكر كمدر للبول ويخفف الانتفاخ ويساعد الكلى على العمل بشكل أفضل. ويستخدم العصير أيضًا كعلاج لليرقان لأنه مليء بالإلكتروليتات ويساعد في الأداء السليم للكبد.

مفيد للبشرة

يعزز عصير قصب السكر صحة البشرة، حيث تمنع أحماض ألفا هيدروكسي الموجودة فيه حب الشباب وتمنحك بشرة نضرة.

التقليل من الإمساك ويزيد الخصوبة

يخفف العصير أيضًا الإمساك، ويزيد من الخصوبة ويساعد النساء أثناء فترة الحيض. إذا كنت تعانين من نزيف حاد، خاصة في اليوم الثاني من دورتك الشهرية، اشربي عصير قصب السكر قبل أسبوع من الدورة الشهرية.

ويُنصح بتناول عصير قصب السكر في وضعية الجلوس وببطء، لأن وضعية الجلوس تساعد على وصول العناصر الغذائية إلى الدماغ وتعزيز نشاطه، كما يمنع الانتفاخ الذي قد يحدث عند شرب أي نوع من السوائل بسرعة أثناء الوقوف.