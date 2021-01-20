الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أبرزها طرد السموم من الجسم.. فوائد صحية مذهلة لعصير القصب

أبرزها طرد السموم من الجسم.. فوائد صحية مذهلة لعصير القصب
0

تواصل – فريق التحرير:

يعتبر عصير القصب من المشروبات الطبيعية المهمة للصحة، نظراً لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية التي تمثل في مجموعها فوائد كبيرة للجسم.

وكشف تقرير طبي  نشرته صحيفة ” إنديان إكسبرس” عن الفوائد الصحية المذهلة لتناول عصير القصب، ومن بينها:-

التخلص من السموم

توصي أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار بتناول عصير قصب السكر ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للتخلص من السموم بشكل طبيعي. إضافة إلى طرد السموم من الجسم، فإن عصير قصب السكر يدير بشكل أساسي الاستجابة الحرارية في الجسم ويعمل على تدفئته.

فقدان الوزن

يساعد عصير قصب السكر على تنقية الأمعاء، ويزيد من التمثيل الغذائي ويؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن. غالبًا ما ينسى الناس في الشتاء شرب الماء ولكن الجسم لا يزال بحاجة إلى السوائل. في مثل هذه الحالة، قد يساعد شرب كوب من عصير قصب السكر على ترطيب الجسم.

مدر للبول ويعالج اليرقان

يعمل عصير قصب السكر كمدر للبول ويخفف الانتفاخ ويساعد الكلى على العمل بشكل أفضل. ويستخدم العصير أيضًا كعلاج لليرقان لأنه مليء بالإلكتروليتات ويساعد في الأداء السليم للكبد.

مفيد للبشرة

يعزز عصير قصب السكر صحة البشرة، حيث تمنع أحماض ألفا هيدروكسي الموجودة فيه حب الشباب وتمنحك بشرة نضرة.

التقليل من الإمساك ويزيد الخصوبة

يخفف العصير أيضًا الإمساك، ويزيد من الخصوبة ويساعد النساء أثناء فترة الحيض. إذا كنت تعانين من نزيف حاد، خاصة في اليوم الثاني من دورتك الشهرية، اشربي عصير قصب السكر قبل أسبوع من الدورة الشهرية.

ويُنصح بتناول عصير قصب السكر في وضعية الجلوس وببطء، لأن وضعية الجلوس تساعد على وصول العناصر الغذائية إلى الدماغ وتعزيز نشاطه، كما يمنع الانتفاخ الذي قد يحدث عند شرب أي نوع من السوائل بسرعة أثناء الوقوف.

مواد ذات صلة

استشاري يوجه نصيحة مهمة للعناية بالبشرة في الشتاء

استشاري يوجه نصيحة مهمة للعناية بالبشرة في الشتاء

هل لقاح كورونا مناسب لمرضى الجهاز الهضمي؟.. «استشاري» يجيب

هل لقاح كورونا مناسب لمرضى الجهاز الهضمي؟.. «استشاري» يجيب

«طبيب باطنية»: 3 عادات غذائية تسبب مشاكل عسر الهضم

«طبيب باطنية»: 3 عادات غذائية تسبب مشاكل عسر الهضم

تعرّف على أضرار الزيوت «المهدرجة» وبدائلها المفيدة  

تعرّف على أضرار الزيوت «المهدرجة» وبدائلها المفيدة  

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>