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نتائج مُبشرة.. لقاح «فايزر» فعّال ضد السلالة المتحورة لفيروس كورونا

نتائج مُبشرة.. لقاح «فايزر» فعّال ضد السلالة المتحورة لفيروس كورونا
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تواصل- وكالات:

كشفت نتائج فحوصات أن لقاح فيروس كورونا الذي توصلت له شركتا فايزر وبيونتك سيقي على الأرجح من السلالة الأشد عدوى من فيروس كورونا والتي اكتشفت في بريطانيا وانتشرت حول العالم.

وتستند النتائج المبشرة إلى تحليل عينات دم المشاركين في التجارب وتحليل مكثف مقارنة بالتحليلات التي نشرتها شركة فايزر الأمريكية الأسبوع الماضي، -وفقاً لـ”روتيرز”-.

وفي الأسبوع الماضي، قالت فايزر إن دراسة مختبرية مشابهة أظهرت أن اللقاح فعال ضد تحور أساسي واحد يُسمى إن501واي، والذي رُصد في السلالتين الجديدتين المكتشفتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

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