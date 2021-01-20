«العنف الأسري» يتفاعل مع فيديو متداول لصراخ امرأة داخل شقة سكنية بالدمام

تواصل – فريق التحرير :

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مقطع فيديو متداول لامرأة تصرخ داخل أحد الشقق السكنية بحي النور في مدينة الدمام.

وقال المركز عبر حسابه بتويتر: “إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مقطع يظهر فيه صوت صراخ لسيدة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع صراخ لامرأة، وقالوا إنه داخل شقة سكنية بالدمام، ودشنوا هاشتاق مطالبين بالوقوف على حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.