«البنتاجون» يرفض آخر طلب لـ«ترامب» قبل مغادرة البيت الأبيض

تواصل- وكالات:

كشفت مصادر، أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” رفضت آخر طلب للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سكاي نيوزر عربية”، أن “البنتاجون” رفض طلب ترامب بإقامة عرض عسكري لوداعه، حيث قررت القيادة العسكرية الاكتفاء بمراسم متواضعة لوداع ترامب نظراً للوضع الأمني الناتج عن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المنتخب جو بايدن سوف يؤدي القسم مساء اليوم الأربعاء، بالجناح الغربي بالبيت الأبيض، وسط حراسة أمنية مشددة إذ تم نشر 25 ألف من عناصر الحرس الوطني الأمريكي لحماية مراسم تنصيبه.