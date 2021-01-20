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«التعليم» تصدر دليل العمل في مرحلة رياض الأطفال ذوي الإعاقة

«التعليم» تصدر دليل العمل في مرحلة رياض الأطفال ذوي الإعاقة
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تواصل – فريق التحرير :

أصدرت وزارة التعليم الدليل الإلكتروني الأول لمرحلة رياض الأطفال ذوي الإعاقة للعام الدراسي 1442، والذي يأتي كأحد مبادرات الإدارة العامة للتربية الخاصة بالتعاون مع الإدارة العامة للطفولة المبكرة؛ ليسهم في تقديم الخدمات للطفل والأسرة ببرامج التدّخل المبكر في رياض الأطفال.

ويهدف الدليل إلى توضيح آلية تقديم خدمات التدّخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة أقل من ست سنوات، إضافة إلى التعريف بماهية التدّخل المبكر وأهميته ومبرراته، كما يهدف إلى توضيح إجراءات القياس والتقييم والتمكين في برامج التدّخل المبكر، ورفع كفاءة وفاعلية العناصر العاملة فيها، وتنظيم الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة والمعرضين للخطر وأسرهم.

ويتيح الدليل لأولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة الاستفادة منه عبر الدخول على تطبيق الروضة الافتراضية -دليل ذوي الإعاقة-، متضمناً العديد من المواد التثقيفية؛ كتعريف الأهل بماهية التدْخل المبكر ومبرراته وأهميته ومبادئه، وأهداف وأسس برامج التدّخل المبكر في مرحلة رياض الأطفال، ويشرح الدليل الجوانب التنظيمية ببرامج التدّخل المبكر، كالأهلية والقبول وآلية عمل معلمات التربية الخاصة ومعلمات رياض الأطفال، بالإضافة إلى معايير الأهلية لتلقي خدمات التدّخل المبكر والمكان التربوي المناسب والبيئة المادية لبرامج التدّخل المبكر .

كما أنه يتناول الخدمات المساندة لذوي الإعاقة، والإرشادات لأولياء أمورهم، حيث يعرض ماهية الشراكة الأسرية وأهميتها وفوائدها للأهل والطفل والعاملين في البرنامج وآليات الشراكة الأسرية وحقوق ومسؤوليات الأسرة، ويبيّن الدليل دور الأسرة مع الطفل ذي الإعاقة برياض الأطفال ويرشدها إلى كيفية تحفيز اللغة والكلام للطفل المتأخر تواصلياً، كذلك تقديم إرشادات ونصائح عن تعديل السلوك وكيفية وضع خطة السلوك ووضع برنامج المكافآت للتعزيز.
وجاء الدليل استجابةً لرغبة القائمين على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بوزارة التعليم وأولياء أمورهم، والرقي بتقديم الخدمات التعليمية لهم، وتحقيقاً لتطلعات وزارة التعليم في تطوير العملية التربوية والتعليمية في مجال التربية الخاصة.

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