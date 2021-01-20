الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«حساب المواطن»: إنجاز 7 ملايين خدمة متنوعة خلال العام الماضي (فيديو)

«حساب المواطن»: إنجاز 7 ملايين خدمة متنوعة خلال العام الماضي (فيديو)
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن إنجاز 7 ملايين خدمة خلال العام المنصرم 2020.

ونشر البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يبين أبرز الخدمات التي أنجزها خلال العام الماضي، حيث تم إنجاز 387 ألف طلب عبر خدمتك “صوتك مسموع”.

وأضاف أنه تم تلقى 2.3 مليون مكالمة مستلمة عبر مركز الاتصال و 732 ألف طلبات تقنية، وتلقي 374 ألف طلب عبر حساب المواطن على موقع “تويتر”.

وأكد أنه تم إنجاز 2.7 مليون طلب أهلية استحقاق و536 ألف طلب التحقق من المستندات، ليكون المجموع 7 ملايين خدمة تم تقديمها.

 

 

مواد ذات صلة

«المسند» يوضح حقيقة المقاطع المتداولة لنفوق حيوانات وهي واقفة بسبب شدة البرد

«المسند» يوضح حقيقة المقاطع المتداولة لنفوق حيوانات وهي واقفة بسبب شدة البرد

هل يحق للطفل المولود بالمملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية؟.. «حقوق الإنسان» توضح

هل يحق للطفل المولود بالمملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية؟.. «حقوق الإنسان» توضح

«موانئ» تطلق أول خط شحن ملاحي لميناء جدة الإسلامي.. وهذه أبرز خدماته

«موانئ» تطلق أول خط شحن ملاحي لميناء جدة الإسلامي.. وهذه أبرز خدماته

«المسند» ينبّه المزارعين ومربي الماشية: توقعات بتشكل الصقيع فجر الخميس على هذه المناطق

«المسند» ينبّه المزارعين ومربي الماشية: توقعات بتشكل الصقيع فجر الخميس على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>