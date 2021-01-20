«حساب المواطن»: إنجاز 7 ملايين خدمة متنوعة خلال العام الماضي (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن إنجاز 7 ملايين خدمة خلال العام المنصرم 2020.

ونشر البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يبين أبرز الخدمات التي أنجزها خلال العام الماضي، حيث تم إنجاز 387 ألف طلب عبر خدمتك “صوتك مسموع”.

وأضاف أنه تم تلقى 2.3 مليون مكالمة مستلمة عبر مركز الاتصال و 732 ألف طلبات تقنية، وتلقي 374 ألف طلب عبر حساب المواطن على موقع “تويتر”.

وأكد أنه تم إنجاز 2.7 مليون طلب أهلية استحقاق و536 ألف طلب التحقق من المستندات، ليكون المجموع 7 ملايين خدمة تم تقديمها.