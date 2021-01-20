هل يحق للطفل المولود بالمملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية؟.. «حقوق الإنسان» توضح

تواصل- فريق التحرير:

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين، يحق له الحصول على الجنسية السعودية، وذلك وفقًا لحقوق الطفل في الأنظمة الوطنية.

وأوضحت الهيئة، في “إنفوجراف” نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر” حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية وهي:-