«المسند» يوضح حقيقة المقاطع المتداولة لنفوق حيوانات وهي واقفة بسبب شدة البرد

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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، حقيقة المقاطع المصورة المتداولة تزعم نفوق حيوانات وهي واقفة من شدة البرد والثلج.

وقال المسند في تعليقه على فيديو لشخص يدعي نفوق حيوانات واقفة من شدة البرد : “يتناقل بعض الناس مقاطع لحيونات نفقت وهي واقفة من شدة الثلج والبرد، وهذه المقاطع تتكرر كل عام متزامنة مع حدوث عواصف ثلجية”.

وأضاف: “الصحيح أن هذه المقاطع مؤلفة ومكذوبة ، والحيوانات لا تموت واقفة من شدة البرد، بل تموت جالسة، ومنطوية على نفسها، ومنكبة على وجهها لذا لزم التنويه.. والله أعلم”.