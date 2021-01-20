نصائح غذائية مهمة لمرضى ضغط الدم والأوعية الدموية  

تواصل- فريق التحرير:

وجه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، نصائح مهمة للمصابين بضغط الدم المرتفع وأمراض القلب والأوعية الدموية، بتناول المنتجات الغذائية الغنية بالألياف والفيتامينات.

وأوضح في مقطع فيديو توعوي نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من الضروري شراء هذه الفئة من المرضى المنتجات الغذائية الغنية بالألياف الغذائية وفيتامين د، والكالسيوم، والبوتاسيوم، على أن تكون نسبتها 20% أو أكثر في الملصق الغذائي.

كما نصح المركز بشراء المنتجات الغذائية التي تحتوي على كميات قليلة من الدهون المشبعة، والصوديوم، والسكريات المضافة على أن تكون نسبتها 5% في الملصق الغذائي.