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«ترامب» يرفع السرية عن وثائق روسيا قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية

«ترامب» يرفع السرية عن وثائق روسيا قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية
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تواصل – وكالات :

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل ساعات من مغادرة منصبه، برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن روسيا، الذي أدى إلى تحقيق مطول في حملته الرئاسية لعام 2016 ، بحسب سكاي نيوز .

وأضاف ترامب، الذي ظل لفترة طويلة يحاول إثبات أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق للإطاحة به، في مذكرة، أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها.

وزاد نشاط ترامب في الأيام الأخيرة لولايته، حيث أصدر قرارات مهمة من بينها عفو عن شخصيات مثيرة للجدل.

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