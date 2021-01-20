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متى يكون حضور الطعام عذراً للتخلف عن صلاة الجماعة؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب (فيديو)

متى يكون حضور الطعام عذراً للتخلف عن صلاة الجماعة؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

كشف الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن 3 شروط إذا توفرت فيمكن اعتبار حضور الطعام شرطاً لتقديمه عن أداء الصلاة أو التخلف عن صلاة الجماعة.

وأوضح الخثلان، أن أول هذه الشروط أن تتوق نفس الشخص للطعام لأنه إذا لم ترغب نفسه فينتفي معه تشويش الذهن واشتغال قلبه بالطعام.

وأضاف أن الشرط الثاني هو حضور الطعام بين يدي الشخص لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا صلاة بحضرة الطعام”.

وقال إن الشرط الثالث هو ألا يتخذ الشخص ذلك عادة له بحيث لا يقدم له الطعام إلا قبيل إقامة الصلاة، لأنها تعد حيلة لترك الجماعة، مشيراً أن بعض العلماء أضافوا شرطاً رابعاً وهو ألا يأكل إلا بمقدار ما تنكسر به نهمته وتسكن نفسه.

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