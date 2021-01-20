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هل يشارك «واتساب» بياناتك مع «فيسبوك»؟.. إليك طريقة التحقق

هل يشارك «واتساب» بياناتك مع «فيسبوك»؟.. إليك طريقة التحقق
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تواصل – فريق التحرير :

كشف مختصون، أن تحديثات واتساب التي أثارت جدلاً مؤخراً، لا تؤثر في خصوصية الرسائل الشخصية بأي حال من الأحوال – لأنها محميّة بخاصية التشفير التام بين الطرفين؛ مما يعني أنه لا يمكن لواتساب أو فيسبوك قراءتها أو الاستماع إليها – ولكنها تتضمن خيارات إضافية للأشخاص الذين يراسلون الأنشطة التجارية عبر واتساب، بغرض تعزيز الشفافية فيما يخص طريقة جمع التطبيق للبيانات واستخدامها.

وأضاف المختصون: “في الواقع، ما يحدث أن واتساب لم يضف شيئًا جديدًا على سياسة الخصوصية، فهو يشارك بالفعل البيانات الوصفية للمستخدمين – بعد موافقتهم – مع فيسبوك منذ 2016 ، بحسب “البوابة العربية للتقنية”.

ولا يحتوي تحديث السياسة الحالي للتطبيق على مجال لرفض الموافقة على مشاركة البيانات، بل يتعين على كل مستخدم الموافقة على مشاركة المعلومات.

ويمكنك الآن التحقق هل كنت من المستخدمين الذين وافقوا على مشاركة البيانات مع فيسبوك في عام 2016، من خلال خاصية (طلب معلومات الحساب) التي تتيح لك طلب تقرير بمعلومات حسابك في واتساب وإعداداته واستخراج هذا التقرير في صورة ملف.

كيفية طلب معلومات حسابك في واتساب:

• انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.
• اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.
• اضغط على خيار (الحساب) Account.
• اضغط على خيار (طلب معلومات الحساب) Request account info.
• اضغط على خيار (طلب التقرير) Request report، وسوف تتغير الحالة على الشاشة ليظهر (تم إرسال الطلب) Request sent.

• يتوفر التقرير عادة بعد حوالي ثلاثة أيام من تاريخ طلبك له، عندما يصبح التقرير جاهزًا، ستتلقى إشعارًا من واتساب في هاتفك ونصّه: “أصبح تقرير معلومات حسابك متوفرًا”. وسيكون لديك مهلة شهر لتنزيله، قبل أن تضطر إلى تكرار الطلب مرة أخرى.
• بعد وصول التقرير؛ اضغط على خيار (تنزيل التقرير) Download report؛ يتم تنزيل ملف مضغوط في هاتفك يتضمن ملفات بامتداد HTML وJSON.
• افتح التقرير؛ ثم ابحث عن قسم بعنوان (شروط الخدمة) Terms of Service، الذي يتضمن قائمة “شروط الخدمة لعام 2016” التي تظهر هل وافقت على مشاركة البيانات أم لا.
• إذا وجدت بجوار حقل (إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات) كلمة “لا” No، فإن واتساب يشارك بياناتك بالفعل مع فيسبوك منذ 2016. وإذا ظهرت كلمة “نعم” Yes فأنت لم توافق على مشاركة البيانات وقتها.

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    زائر

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جزاكم الله خيرا

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