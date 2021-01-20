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خبر سار لعشاق القهوة.. تطوير نوع جديد يُعزز صحة الجهاز الهضمي

خبر سار لعشاق القهوة.. تطوير نوع جديد يُعزز صحة الجهاز الهضمي
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تواصل – وكالات :

طور علماء الأغذية من جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) نوعاً من القهوة الغنية بالبروبيوتيك لتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

ويقول العلماء: إن هذا المشروب الصديق للأمعاء لا يحتوي فقط على ما يصل إلى مليار وحدة من البروبيوتيكات الحية، ولكن يمكن تخزينه في درجة حرارة الغرفة لأكثر من 14 أسبوعًا دون أن يفقد فعاليته وطعمه اللذيذ ، بحسب ما ورد في موقع “إم إس إن” الإلكتروني.

ويهدف العلماء من المشروب الجديد، إلى تزويد الناس بخيار جديد غني بالبكتيريا المفيدة. يشمل الجمهور المستهدف أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، بالإضافة إلى أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بحالات صحية معينة، مثل عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية منتجات الألبان أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وتخضع القهوة لعمليات تخمير مختلفة، وأضاف مبتكروها إليها عناصر غذائية مختارة وعدد كبير من البكتريا المفيدة. والأفضل من ذلك، أن محتوى القهوة من الكافيين ظل سليماً، إلى جانب محتوى حمض الكلوروجينيك، وهو مركب عضوي ثبت أن له تأثيرات مضادة لمرض السكر والسرطان والالتهابات والسمنة.

وقد قدّم باحثو جامعة سنغافورة براءة اختراع لوصفاتهم وخططوا لتوحيد الجهود مع شركات الأغذية والمشروبات لتوزيع المنتج في المستقبل.

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