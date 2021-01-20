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«المسند» ينبّه المزارعين ومربي الماشية: توقعات بتشكل الصقيع فجر الخميس على هذه المناطق

«المسند» ينبّه المزارعين ومربي الماشية: توقعات بتشكل الصقيع فجر الخميس على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن تتشكل اليوم سحب ممطرة على أجزاء من شمالي ‎الحدود الشمالية (‎طريف و‎القريات ‎وطبرجل).

كما توقع المسند، أن تكون الأجواء مضطربة على اليابس والبحر بسبب تصارع كتلتين دافئة جنوبية، وباردة شمالية مثيرة للغبار، تنتهي بتوغل الباردة وسيطرتها لبضعة أيام.

وأضاف المسند، في تغريدة على حسابه بتويتر: “متوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة وقد تثير بعض ‎الغبار على أجزاء من المناطق الشمالية، بينما تكون جنوبية إلى غربية دافئة في النصف الجنوبي من المملكة، وفي المساء تتغلب الشمالية الباردة على الجنوبية الدافئة للتوغل جنوباً لتؤثر على ‎الشرقية والوسطى والغربية.. والله أعلم”.

‏ووجه المسند تنبيها للمزارعين ومربي المواشي، قال فيه: “متوقع أن يتشكل ‎الصقيع على نطاق واسع فجر الخميس في ‎تبوك ‎الجوف ‎الحدود الشمالية و‎حائل وشمالي ‎القصيم والمدينة المنورة”.

وأضاف: “فجر الجمعة والسبت تتمدد رقعة الصقيع لتزحف جنوباً لتؤثر على شمالي منطقتي ‎الرياض والشرقية بالإضافة لما ذكر، والله أعلم”.

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