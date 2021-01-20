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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هل تناول المكملات الغذائية عن طريق الأدوية بشكل يومي يفيد الجسم؟.. «الصحة» توضح

هل تناول المكملات الغذائية عن طريق الأدوية بشكل يومي يفيد الجسم؟.. «الصحة» توضح
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تواصل – فريق التحرير :

علقت وزارة الصحة، على ما يتداوله البعض من معلومات عن أهمية تناول الأدوية والمكملات التي تحتوي على الفيتامينات بشكل يومي، من أجل الحفاظ على الصحة.

وأكدت الوزارة عبر فيديوجرافيك على حسابها بتويتر، أن تناول الفيتامينات من مصادرها الطبيعية كالخضراوات والفواكه أفضل من الأدوية.

وأشارت إلى أن تناول الأدوية والمكملات يكون عند الحاجة وبإشراف الطبيب.

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