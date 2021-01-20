وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– مهندس مشروع تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.