الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مجلس الوزراء: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة تستوجب الغرامة

مجلس الوزراء: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة تستوجب الغرامة
0

تواصل – فريق التحرير:

أقر مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، غرامة مالية قدرها 5000 – 10000 ريال لمن يخالف بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.

وقرر المجلس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة فقرة تحمل الرقم 6 إلى جدول المخالفات رقم 7 الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428 هـ، بالنص الآتي: “المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”.

ويعاقب الجدول رقم 7 الملحق بنظام المرور، المخالفين بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، فيما يتعلق بـ6 مخالفات، وهي قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، والقيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، وسماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها.

كما تشمل المخالفات استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، وطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، وأخيرا تمت إضافة الفقرة السادسة المتعلقة بعبور الأودية أثناء جريانها.

مواد ذات صلة

مجلس الوزراء: استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية

مجلس الوزراء: استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية

«الغذاء والدواء» تحذر من ارتكاب هذه المخالفات.. وتوضح العقوبة والغرامات

«الغذاء والدواء» تحذر من ارتكاب هذه المخالفات.. وتوضح العقوبة والغرامات

غرامات مالية بأكثر من 40 مليون ريال ضد مخالفين لنظام الاتصالات ​

غرامات مالية بأكثر من 40 مليون ريال ضد مخالفين لنظام الاتصالات ​

«العدل» تبدأ العمل بنظام التوثيق الجديد في هذا الموعد

«العدل» تبدأ العمل بنظام التوثيق الجديد في هذا الموعد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>