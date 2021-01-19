هل يجوز صلاة السنن الرواتب في البيوت؟.. «المصلح» يجيب (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم صلاة السنن الرواتب في البيوت.

وقال الشيخ المصلح إن الأفضل في صلوات النوافل أن يأتي بها الإنسان في بيته، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة).

وتابع الشيخ الدكتور خالد المصلح “وفي حديث ابن عمر في الصحيح أيضاً قال صلى الله عليه وسلم (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً) فدل ذلك على أن الأفضل للنوافل أن تكون في البيت”.