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مكة.. ضبط 5 مقيمين سرقوا 80 قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة

مكة.. ضبط 5 مقيمين سرقوا 80 قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة مكة المكرمة من ضبط خمسة مقيمين سرقوا (80) قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البرماوية ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والرابع، تورطوا بسرقة (80) قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة من أحد الفنادق.

وأضاف الرائد محمد الغامدي أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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